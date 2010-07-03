СК возбудил дело после отказа принять детей с ВИЧ на нижегородской турбазе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отказа детям с ВИЧ в отдыхе на турбазе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области", – сказано в сообщении ведомства. Как уточнили в пресс-службе, дело возбуждено по статье "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".
По версии следствия, в начале мая благотворительный фонд забронировал места для детей с хроническим заболеванием на базе отдыха "Спортивная деревня Новинки". Школьники должны были отдыхать на турбазе с 7 по 9 июня, уточнили в СК.
30 мая руководство фонда перевело часть оплаты за проживание 50 человек – 30 детей и 20 взрослых. Однако 2 июня представитель турбазы сообщил в фонд, что группу детей отказываются принять из-за их заболевания. Аванс был возвращен. "Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства", – подчеркнули представители СК.
Скандал вокруг турбазы под Нижним Новгородом разгорелся после того, как директор благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева сообщила, что группе из 50 человек с ВИЧ отказали в размещении в "Новинках". В руководстве турбазы пояснили СМИ, что такое решение было принято из-за опасений персонала. После сообщений об этом инциденте в СМИ сотрудники СК начали проверку.
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