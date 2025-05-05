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05 мая, 13:50

Происшествия

На турнире ММА в Югре зрители устроили потасовку возле октагона

Фото: телеграм-канал SHOT

В Сургуте во время турнира по боям смешанного стиля (ММА) зрители устроили потасовку возле октагона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Югре.

Видео драки спортсменов появилось ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На кадрах видно, что один из них ударяет судью, после чего тот падает. Далее в октагон врываются зрители.

По данным правоохранительных органов, зрители выбежали в октагон для того, чтобы разнять спортсменов. Организатор с помощью охраны попытался удалить нарушителей с мероприятия. В результате завязалась потасовка.

В настоящее время проводится проверка, после будет принято процессуальное решение.

Ранее пятерых человек задержали после потасовки между двумя группами мужчин в поселке Мирном в подмосковных Люберцах. Предварительно установлено, что около одного из домов на улице Академика Северина между гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Информации о пострадавших нет.

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