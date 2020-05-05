50 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

05 мая, 22:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки зафиксировано 50 летальных исходов в результате заболевания коронавирусом.
Таким образом, общая численность скончавшихся пациентов, заболевших коронавирусом, составила 866 человек. В Оперштабе сообщили, что у всех умерших за прошедшие 24 часа была диагностирована пневмония.
"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – проинформировали в Оперштабе.
Ранее стало известно, что в Москве зарегистрировали 5714 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 46,4% составили пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 в столице составила 80 115 человек.
Кроме того, за последние сутки в столице от коронавируса излечились 297 пациентов. Таким образом, общая численность выздоровевших после прохождения курса лечения составила 7870 человек.
Утром 5 мая стало известно, что два корпуса городской клинической больницы имени Давыдовского начали принимать пациентов с коронавирусом. За прошедшие несколько дней на лечение в медицинское учреждение поступило около 200 человек. Всего же в клинике подготовили 300 коек, 30 из которых предназначеня для реанимации и интенсивной терапии.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что койки, готовых принимать пациентов с коронавирусом, подготовлены в 78 корпусах федеральных и городских медицинских учреждений. Всего же в столице для лечения заболевших COVID-19 подготовлено около 30 тысяч коек.
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