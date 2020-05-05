Еще 297 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 297 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, общее число выздоровевших составляет 7870 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, отметила она. Заммэра отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов пациента и тяжести заболевания.
По ее словам, диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста. Исследование пациента на наличие коронавирусной инфекции происходит с помощью мазка из носа и ротоглотки. Также проводятся другие анализы по назначению врача.
За последние сутки в России выявлено 10 581 новых заболевших COVID-19. Случаи зарегистрированы в 82 регионах. Около половины из них – 5 352 – без клинических проявлений.
В России проведено почти 4,5 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Под медицинским наблюдением в целом по РФ за истекший период 2020 года находились 806 709 человек. По состоянию на 4 мая под контролем остаются 222 510 россиян.
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По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончалось.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока невозможно вне зависимости от принятых мер. По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения остаются.
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