Решения о приостановке полетов Superjet в России пока нет

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Полеты самолетов Sukhoi Superjet 100 пока не приостановлены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В сообщении говорится, что в первую очередь необходимо выявить основную причину произошедшего, после чего уже можно думать о дальнейшей эксплуатации воздушного судна.

"В основном это касается военной авиации. В гражданской авиации такие меры до точного установления причин практически не применяются", – сказал источник.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

На место происшествия уже прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

