Семья стрелка из Вешек отказалась от всех своих животных – Росприроднадзор

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Семья Владимира Барданова, который устроил перестрелку с правоохранителями в своем доме в подмосковных Вешках, выразила желание отказаться от своих животных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

По ее словам, члены семьи не хотят содержать их.

"Есть документы, купчие, только на двух медведей. <...> На остальных животных, в том числе на рептилий, документов не представлено. Собственник, представитель семьи, на сегодняшний момент выражает желание отказаться от этих животных, передать их куда-то", – рассказала руководитель ведомства.

Радионова также добавила, что краснокнижных животных разрешается отдавать только в государственные и муниципальные учреждения.

Кроме того, она отметила, что двух медведей передадут фермерам в Калугу, остальным животным на данный момент не нашли хозяев.

Помимо этого, Радионова уточнила, что территориальное управление Росприроднадзора нашло в доме стрелка двух медведей, двух енотов и барсука, а также двух аллигаторов, живших в вольерах без водоемов.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. По данным СМИ, имя стрелка – Владимир Барданов.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент злоумышленник начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.

Как сообщали СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован.

Сам стрелявший, предположительно, погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре в доме. Тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.