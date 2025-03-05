Меликов заявил, что боевики пытались дестабилизировать ситуацию в Дагестане

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Действия боевиков, ликвидированных в Махачкале, расцениваются как попытка дестабилизировать ситуацию в Дагестане, заявил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

В ночь на 5 марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за оперативно-поисковых мероприятий, направленных на борьбу с экстремизмом и терроризмом. В ходе операции была обнаружена группа из четырех человек, планировавшая нападение на один из объектов правоохранительных органов. Всех боевиков удалось нейтрализовать.

Сейчас ситуация в республике спокойная, отметил Меликов, добавив, что силовики все еще продолжают необходимые мероприятия. Кроме того, им предстоит выяснить мотивы злоумышленников.

Во время КТО на месте планировавшейся диверсии и в находящемся поблизости тайнике правоохранители обнаружили гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

При этом, как подчеркнул глава Дагестана, правоохранители действовали профессионально и слаженно, благодаря чему жертв среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет.

"Благодарю коллег из оперативного штаба, правоохранительных органов и всех задействованных в операции за высокий профессионализм, в очередной раз проявленный этой ночью", – указал он.

Меликов добавил, что находится с ними на постоянной связи. Вместе с тем он заверил, что в случае таких ситуаций регион всегда готов к любым дополнительным мерам для обеспечения безопасности жителей.

В прошлом году в Дагестане произошел схожий инцидент, в ходе которого были задержаны 12 членов законспирированной ячейки. Они планировали совершить крупный теракт.

До этого там же были захвачены два местных жителя по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики. Выяснилось, что с 2023 по 2024 год они вступили в преступный сговор для совершения диверсии, чтобы дестабилизации деятельности органов власти.