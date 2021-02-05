По делу о пожаре в Красноярске задержаны два человека

Фото: МЧС России

Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности задержаны после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК", ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Жертвами возгорания стали четыре человека. Погибли рабочий склада и трое пожарных, пропавших при тушении огня. По данным МЧС, среди погибших пожарных Анатолий Жалнерчик, 46 лет, Алексей Пузырев, 45 лет, и Максим Рябцев, 27 лет.

Родственникам всех погибших при пожаре обещали выдать по одному миллиону рублей.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно 3 февраля. Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Позднее мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель пожарных и рабочего при возгорании. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

