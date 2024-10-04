Бастрыкин поручил проверить случаи похищения пенсионеров для работы на стройках

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки после сообщений СМИ о похищениях пожилых людей для использования их в качестве рабочей силы на стройках в нескольких регионах России. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что в эфире программы федерального канала вышел сюжет, в котором рассказывалось о похищениях пенсионеров, которых впоследствии якобы используют в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве в Москве, Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее.

"Глава ведомства поручил руководителям следственных управлений СК России по Республике Дагестан Беляеву и по Республике Адыгея Ларину организовать проверки по озвученным в эфире фактам", – заявили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что в конце июня несколько человек с пистолетом около жилого дома на Садовой-Триумфальной улице напали на итальянского предпринимателя, имеющего российское гражданство. После этого они насильно затащили мужчину в машину, где надели наручники и мешок на голову, и уехали в сторону Брянска.

Спустя время правоохранители задержали подозреваемых и освободили бизнесмена. По версии следователей, у похищенного незадолго до инцидента был конфликт с конкурентом по бизнесу.