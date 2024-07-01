Правоохранители освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена

Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск. Задержаны четверо подозреваемых, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

По его данным, 28 июня организованная группа лиц с пистолетом напала на итальянского предпринимателя, у которого также есть гражданство РФ. Это случилось у жилого дома на улице Садовой-Триумфальной. Затем фигуранты насильно затащили бизнесмена в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Злоумышленники направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток.

По информации следствия, у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Следователи столичного СК и сотрудники полиции установили местонахождение фигурантов. Их задержали, а потерпевшего освободили. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение по статье "Похищение человека".

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об аресте обвиняемых. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее злоумышленник напал на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина в Москве. Предпринимателю нанесли около трех ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей. Знакомый Шельцина Иван Поздняков получил не менее девяти ударов ножом и скончался по дороге в больницу.

