Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП

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Начальник службы по безопасности и управления движением Мосгортранса отстранен от должности в связи с ДТП с участием автобуса на Боровском шоссе. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс", – говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что на данный момент все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывают помощь врачи. Также поддержку при оформлении страховых выплат им окажет Мосгортранс.

ДТП с участием грузовика и автобуса № 750 на 29-м километре Боровского шоссе произошло в среду днем. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автобуса не смог справиться с управлением при перестроении.

В результате происшествия пострадали 11 человек, среди которых беременная женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

