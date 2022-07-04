МИД РФ сообщил, что россияне не пострадали при беспорядках в Узбекистане

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Министерство иностранных дел РФ сообщило, что россияне не пострадали во время беспорядков в Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", – указали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия выступает за решение противоречий в рамках правового поля, а не в формате уличных беспорядков. При этом в стране поддерживают меры властей Узбекистана по стабилизации ситуации.

По информации МИД РФ, россиянам при поездках в Узбекистан следует пользоваться маршрутами в объезд Каракалпакстана – в данном регионе действует режим чрезвычайного происшествия.

В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Впоследствии нижняя палата парламента Узбекистана проголосовала за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете региона.

В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили о 18 погибших в ходе беспорядков в Каракалпакстане. Также, по официальной информации, при протестах пострадали 243 человека, из которых 94 в настоящее время находятся в больницах.