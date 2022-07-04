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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Каракалпакии, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, происходящее там является внутренним делом Узбекистана.

"Узбекистан – это наш союзник, дружественная страна, наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны", – подчеркнул Песков.

Ранее в столице Каракалпакии городе Нукус после неправильного толкования конституционных реформ прошла незаконная демонстрация. По данным МВД страны, люди собрались на территории центрального дехканского рынка. В настоящее время общественный порядок восстановлен.

Позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпакии. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, а также восстановления законности и правопорядка. Режим ЧП будет действовать в Каракалпакии с 00:01 3 июля до 00:00 2 августа.

