Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:13

Ми-38 экстренно сел в Подмосковье из-за вибрации двигателя при испытаниях

происшествия

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Опытный образец вертолета Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье из-за вибрации двигателя при отработке чрезвычайного режима работы силовой установки, сообщает ТАСС.

ЧП произошло накануне. Нештатную работу двигателя зафиксировали во время четвертого захода на чрезвычайный режим. Три предыдущих захода были выполнены штатно.

Экипаж вертолета принял решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. В результате инцидента никто не пострадал. Ми-38 повреждений не получил.

Сформирована комиссия, которая расшифрует и проведет анализ средств объективного контроля, чтобы установить причины произошедшего.

В мае легкомоторный самолет Як-52 загорелся в Нижегородской области во время тренировочных занятий.

Как стало известно в ходе проверки, летательный аппарат при отработке поворотов винтом задел землю. Из-за этого загорелся моторный отсек самолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать