Ми-38 экстренно сел в Подмосковье из-за вибрации двигателя при испытаниях

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Опытный образец вертолета Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье из-за вибрации двигателя при отработке чрезвычайного режима работы силовой установки, сообщает ТАСС.

ЧП произошло накануне. Нештатную работу двигателя зафиксировали во время четвертого захода на чрезвычайный режим. Три предыдущих захода были выполнены штатно.

Экипаж вертолета принял решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. В результате инцидента никто не пострадал. Ми-38 повреждений не получил.

Сформирована комиссия, которая расшифрует и проведет анализ средств объективного контроля, чтобы установить причины произошедшего.

В мае легкомоторный самолет Як-52 загорелся в Нижегородской области во время тренировочных занятий.

Как стало известно в ходе проверки, летательный аппарат при отработке поворотов винтом задел землю. Из-за этого загорелся моторный отсек самолета. В результате инцидента никто не пострадал.

