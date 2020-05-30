Легкомоторный самолет загорелся в Нижегородской области

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Легкомоторный самолет Як-52 загорелся в Нижегородской области во время тренировочных занятий. Об этом сообщает ТАСС.

"В 16:05 мск 30 мая поступило сообщение о падении воздушного судна в Богородском районе Нижегородской области", – заявили в пресс-службе ГУ МЧС в регионе.

Как стало известно в ходе проверки, летательный аппарат при отработке поворотов винтом задел землю. Из-за этого загорелся моторный отсек самолета.

В результате инцидента никто не пострадал, погибших также нет.

Ранее в субботу, 30 мая, в столичном аэропорту Шереметьево произошло возгорание вспомогательной силовой установки у пассажирского самолета. Пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

