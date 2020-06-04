Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3

Фото: скриншот видео СК РФ

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск, где произошел разлив дизельного топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Усс осмотрит место происшествия и проведет совещание с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся проезжавший мимо автомобиль. По версии следствия, это произошло в результате разгерметизации одного из резервуаров.

В результате аварии разлилось около 17 тысяч тонн дизтоплива, которое попало в почву и ближайшие водоемы. По факту ЧП заведены три уголовных дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды и загрязнении водоемов. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК.

Спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. В районе аварии ввели режим ЧС федерального характера.

