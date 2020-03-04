В Сети продемонстрировали необычные способы защиты от коронавируса

20:22
Фото: соцсети
В Сети начали делиться необычными способами защиты от коронавируса. К примеру, пассажиры лондонского метро надевают на головы противогазы и пластиковые пакеты, передает РИА Новости.
Отмечается, что в Британии количество заразившихся уханьской пневмонией возросло до 85 человек. За последние сутки в стране выявили 34 новых случая заболевания.
Аптеки страны не испытывают дефицит масок, однако жители британских городов не пренебрегают и подручными средствами, такими как пластмассовые контейнеры и пакеты из супермаркетов.
Помимо этого, местные жители раскупают антибактериальные гели и салфетки.
Некоторые граждане используют в качестве защиты шарфы, платки и чашечки от бюстгалтеров. Ими они прикрывают рот и нос в надежде, что предметы гардероба не дадут вирусу проникнуть в организм.
Some images from London Metro this morning. #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/qnuSlnAJRf— RajaAther (@RajaAther12) March 4, 2020
В мире также стали изобретать новые способы приветствия из-за коронавируса. В частности, люди стали здороваться локтями и мысами ботинок.
Ранее стало известно, что предлагают для защиты от коронавируса в столичных аптеках. Отмечалось, что некоторые фармацевты советуют лечить заболевание сильными противовирусными средствами и каплями в нос.
Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения китайской пневмонии подняли до очень высокого.
На сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
Как противостоять коронавирусной истерии
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