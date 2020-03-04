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Общество

20:22

В Сети продемонстрировали необычные способы защиты от коронавируса

происшествия общество за рубежом

Фото: соцсети

В Сети начали делиться необычными способами защиты от коронавируса. К примеру, пассажиры лондонского метро надевают на головы противогазы и пластиковые пакеты, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Британии количество заразившихся уханьской пневмонией возросло до 85 человек. За последние сутки в стране выявили 34 новых случая заболевания.

Аптеки страны не испытывают дефицит масок, однако жители британских городов не пренебрегают и подручными средствами, такими как пластмассовые контейнеры и пакеты из супермаркетов.

Помимо этого, местные жители раскупают антибактериальные гели и салфетки.

Некоторые граждане используют в качестве защиты шарфы, платки и чашечки от бюстгалтеров. Ими они прикрывают рот и нос в надежде, что предметы гардероба не дадут вирусу проникнуть в организм.


В мире также стали изобретать новые способы приветствия из-за коронавируса. В частности, люди стали здороваться локтями и мысами ботинок.

Ранее стало известно, что предлагают для защиты от коронавируса в столичных аптеках. Отмечалось, что некоторые фармацевты советуют лечить заболевание сильными противовирусными средствами и каплями в нос.

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения китайской пневмонии подняли до очень высокого.

На сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.

Как противостоять коронавирусной истерии

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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