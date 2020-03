В Сети продемонстрировали необычные способы защиты от коронавируса

В Сети начали делиться необычными способами защиты от коронавируса. К примеру, пассажиры лондонского метро надевают на головы противогазы и пластиковые пакеты, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Британии количество заразившихся уханьской пневмонией возросло до 85 человек. За последние сутки в стране выявили 34 новых случая заболевания.

Аптеки страны не испытывают дефицит масок, однако жители британских городов не пренебрегают и подручными средствами, такими как пластмассовые контейнеры и пакеты из супермаркетов.

Помимо этого, местные жители раскупают антибактериальные гели и салфетки.

Некоторые граждане используют в качестве защиты шарфы, платки и чашечки от бюстгалтеров. Ими они прикрывают рот и нос в надежде, что предметы гардероба не дадут вирусу проникнуть в организм.

