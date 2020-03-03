Фото: ТАСС/Роман Баландин
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова. Она также напомнила, что чеснок не входит в перечень лекарственных растений и поэтому не может применяться в практическом здравоохранении.
В то же время медик обратила внимание на то, что в этом растении содержатся биологически активные вещества, так называемые фитонциды, обладающие противовоспалительным действием и способные подавлять рост некоторых бактерий.
"Согласно ряду исследований, чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем", – цитирует Иванову Агентство "Москва".
Она также посоветовала отказаться от употребления чеснока людям с болезнями почек, желудка или кишечника. Не следует принимать чеснок и с целью защиты от вирусов и повышения иммунитета, поскольку подход должен быть комплексным, говорит врач.
Она рекомендует включить в рацион питания продукты, богатые витаминами, в частности витамином С, а также вести здоровый образ жизни, высыпаться и регулярно заниматься физкультурой.
Ранее стало известно, что чеснок подорожал в январе 2020 года в сравнении с январем 2019-го на 37%. Цена на народное средство от простуды поднялась на фоне ситуации с коронавирусом COVID-2019.
В абсолютных ценах, по информации Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), килограмм в среднем по стране стоит 212 рублей вместо 155 рублей год назад. При этом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пока не поступало обращений о повышении цен на чеснок.
Согласно статистике "Такском", средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило.
Вера в пользу чеснока как профилактического средства от простуды и вирусов имеет смысл, обратил внимание директор ФИЦ питания Дмитрий Никитюк. По его словам, в чесноке есть много биологически активных веществ, которые влияют на самочувствие, работоспособность. Он улучшает устойчивость к различным патогенным факторам, добавил эксперт. Достаточно есть одну–две дольки в день.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек.
Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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