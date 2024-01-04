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04 января, 12:27

Происшествия

Тяжелораненую 4-летнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву

Фото: МЧС России

Девочку, получившую тяжелое ранение в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ), транспортируют в Москву в связи с улучшением состояния здоровья. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима", – сказано в сообщении.

Также он уточнил, что двое пострадавших были переведены из реанимации в общие палаты, а еще четверо – выписаны из больницы.

Кроме того, глава Белгородской области рассказал, что восстановлением жилья занимаются 14 предприятий. Так, благодаря работе заводов по изготовлению стеклопакетов удалось восстановить 400 квадратных метров. Однако еще предстоит восстановить окна в более 3000 квадратных метров, подчеркнул Гладков.

"В двух квартирах, которые наиболее пострадали: проспект Славы и Народный бульвар – начались уже внутренние отделочные работы", – отметил губернатор региона.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

Днем 2 января украинские силы совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

Утром, 3 января, российские ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо

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