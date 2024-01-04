Тяжелораненую 4-летнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву

Фото: МЧС России

Девочку, получившую тяжелое ранение в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ), транспортируют в Москву в связи с улучшением состояния здоровья. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима", – сказано в сообщении.

Также он уточнил, что двое пострадавших были переведены из реанимации в общие палаты, а еще четверо – выписаны из больницы.

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Кроме того, глава Белгородской области рассказал, что восстановлением жилья занимаются 14 предприятий. Так, благодаря работе заводов по изготовлению стеклопакетов удалось восстановить 400 квадратных метров. Однако еще предстоит восстановить окна в более 3000 квадратных метров, подчеркнул Гладков.

"В двух квартирах, которые наиболее пострадали: проспект Славы и Народный бульвар – начались уже внутренние отделочные работы", – отметил губернатор региона.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

Днем 2 января украинские силы совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

Утром, 3 января, российские ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.



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