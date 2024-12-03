Два ребенка умерли в психоневрологическом интернате под Волгоградом

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Два ребенка умерли в психоневрологическом интернате "Солнечный дом" в городе Петров Вал в Волгоградской области, сообщает ТАСС.

Следователи проводят проверку в связи со случившимся. Устанавливаются все обстоятельства смерти детей, после чего будет понятно, имела ли место халатность.

В оперативных службах региона агентству рассказали, что дети страдали серьезными хроническими заболеваниями, в том числе ДЦП.

СМИ ранее писали о массовом заражении ветряной оспой воспитанников учреждения, а также смерти двоих из них.

До этого стало известно о смерти семи постояльцев частного социального центра "Дом помощи", принадлежащего организации "Рубикон" в Алтайском крае. Пострадавшим диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Октябрьский суд Барнаула отправил директора "Рубикона" Алика Гельфенбайна под арест до 28 января 2025 года. Однако защита планирует настаивать на более мягкой мере пресечения.

