Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до семи

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Количество жертв среди постояльцев частного социального центра "Дом помощи", принадлежащего организации "Рубикон" в Алтайском крае, выросло до 7. Об этом ТАСС рассказали в региональном Минздраве.

По информации ведомства, еще один человек скончался в ночь на 3 декабря. Всего в медучреждениях находятся 24 человека. Так, в барнаульской больнице № 5 продолжают лечение 3 пациента в тяжелом состоянии, 10 – легкой степени тяжести, 10 – средней степени тяжести.

"Пациент, который находится в больнице № 1 Рубцовска, в состоянии легкой степени тяжести, необходимое лечение получает в полном объеме", – уточнили в министерстве.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября. Впоследствии в медицинских учреждениях скончались еще пятеро человек.

Изначальной причиной их смерти назвали инфекцию. Результаты исследования позволили опровергнуть версию об отравлении. Позже стало известно, что пострадавшим диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Октябрьский суд Барнаула отправил директора "Рубикона" Алика Гельфенбайна под арест до 28 января 2025 года. Однако защита планирует настаивать на более мягкой мере пресечения.

