Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось до шести

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Число погибших постояльцев частного социального центра "Дом помощи" организации "Рубикон", находящейся в Алтайском крае, увеличилось до шести человек. Об этом со ссылкой на Минздрав региона пишет ТАСС.

"2 декабря в стационарах находится 25 человек: в больнице № 5 Барнаула продолжают лечение 4 тяжелых пациента, 3 легких, 17 средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 2 декабря скончался", – сообщили в ведомстве.

Там также сообщили, что у контактного пациента, который находится в больнице № 1 города Рубцовска, появилась клиника заболевания, врачи начали его лечение.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября. Впоследствии в медицинских учреждениях скончались еще четверо человек.

Изначальной причиной их смерти назвали инфекцию. Результаты исследования позволили опровергнуть версию об отравлении. Позже стало известно, что пострадавшим диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Октябрьский суд Барнаула отправил директора "Рубикона" Алика Гельфенбайна под арест до 28 января 2025 года. Однако защита планирует настаивать на более мягкой мере пресечения.