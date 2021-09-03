Эвакуированный из Афганистана младенец скончался после прибытия в США – СМИ

Фото: U.S. Marine Corps via AP/Sgt. Samuel Ruiz

Девятимесячная девочка, эвакуированная из Афганистана, скончалась после прибытия в Соединенные Штаты. Об этом сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что на борту американского военно-транспортного самолета, который доставлял афганских беженцев из Германии в Филадельфию, ребенок находился вместе с отцом. Во время полета девочка потеряла сознание. Врачам ее передали только после приземления в аэропорту. По данным телеканала, ребенок умер в больнице.

Инцидент расследуется отделением по делам пострадавших при департаменте полиции, а также службой судебно-медицинской экспертизы Филадельфии. Белый дом комментариев по поводу смерти младенца пока не давал.

Как отмечает телеканал, это первый известный случай смерти афганского беженца на территории Соединенных Штатов.

Вашингтон объявил о завершении операции по эвакуации людей из столицы Афганистана 31 августа. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, она стала одной из самых сложных в истории Штатов. По его данным, из Кабула были эвакуированы более 123 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения в результате ракетного удара, который нанесли по одному из жилых домов в Кабуле. По предварительным данным, жертвами взрыва стали женщина и ребенок.

За две недели до этого случая запрещенное в России радикальное движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.