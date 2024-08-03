Фигурант дела сенатора Савельева оказался ветераном боевых действий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Юрий Нефедов, фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, является ветераном боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

"Обвиняемый Нефедов Ю. Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу", – указано в материалах дела.

В Афганистане служил и сам Савельев. Он состоял в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку, который дислоцировался в Баграме, отметили в Российском союзе ветеранов Афганистана.

Сенатор имеет несколько государственных наград, в числе которых две медали За отвагу. Он получил их в 1988 и 1989 годах.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации убийства на два месяца, до 2 октября. Немногим ранее суд предъявил сенатору обвинение в организации приготовления к убийству.

По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил Савельева неприкосновенности. Соответствующее решение было вынесено в ходе закрытой части заседания СФ. Сенатора задержали сразу же после этого на выходе из зала.

По версии следствия, в августе прошлого года Савельев поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. При этом, СМИ уточнили, что предполагаемой жертвой сенатора стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

