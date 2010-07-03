Фото: Москва 24/Никита Симонов

Открытое горение в здании в центре Москвы ликвидировали, сообщает РИА Новости. Ранее огонь локализовали на площади пять тысяч квадратных метров.

Сообщение о пожаре в нежилом четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в 6:18. К тушению огня привлечены 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Тушение осложняется сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта и полистирола.

В какой-то момент горящее здание начало рушиться. Спасатели отведены на безопасное расстояние. На место ЧП прибыли два вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Они оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг возгорания каждому до пять тонн огнегасящей жидкости.

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Эвакуированы сотрудники расположенной рядом АЗС. Ее заливают пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню. Никто из персонала заправки не пострадал. Превышения ПДК нет.

Причинами крупного пожара могли стать неисправность электропроводки и человеческий фактор.

В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.

Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Также перекрыта Дубининская улица. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Автомобилистов просят находить пути объезда.

Отмечается, что сгоревшее здание в Замоскворечье не является объектом культурного наследия. По данным МЧС, пожар произошел в бывшем производственном здании хладокомбината 1917 года постройки.

