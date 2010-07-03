Следователи приступили к осмотру места взрывов в Дзержинске

По факту нарушений требований промышленной безопасности на заводе "Кристалл" в Дзержинске возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте СУ СК по Нижегородской области.
"Произошло несколько взрывов техногенного характера. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, детально осматривая его. Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация", – указывают в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате серии взрывов на заводе увеличилось до 116 человек. Из них 18, по данным МЧС РФ, госпитализированы. За помощью в медицинские учреждения обратились 44 сотрудника завода и 45 жителей прилегающих территорий. При этом с места ЧП были оперативно госпитализированы 28 человек, остальные к врачам обратились самостоятельно.
В субботу, 1 июня, на заводе прогремели три взрыва. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила. Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Цех завода полностью обрушился. Там производились и хранились фугасные авиабомбы. Гендиректор предприятия отстранен от работы.
После ЧП по соцсетям стали распространяться фейковые сообщения. Пользователи писали о том, что "в городе все заминировано". По мнению губернатора региона Глеба Никитина, все это провокация и подпадает под закон о фейкньюс. И это тот случай, когда пора его применять. Предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических – до 500 тысяч рублей.
В Дзержинске после взрывов в Сети стали появляться фейковые сообщения
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