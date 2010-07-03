Число пострадавших в Дзержинске увеличилось до 116

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Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек, сообщает РИА Новости.

Из них 18, по данным МЧС РФ, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что за помощью в медицинские учреждения обратились 44 сотрудника завода и 45 жителей прилегающих территорий. При этом с места ЧП были оперативно госпитализированы 28 человек, остальные к врачам обратились самостоятельно.

В субботу, 1 июня, на заводе "Кристалл" прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.

В результате взрывов произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву.

Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Были повреждены пять зданий завода. После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.

