Число пострадавших от взрывов в Дзержинске увеличилось до 89

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Число госпитализированных граждан после взрывов в Дзержинске увеличилось до 89. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что за помощью в медицинские учреждения обратились 44 сотрудника завода и 45 жителей прилегающих территорий. При этом с места ЧП были оперативно госпитализированы 28 человек, остальные к врачам обратились самостоятельно.

По словам главы региона Глеба Никитина, к настоящему времени в стационарах получают лечение 16 пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии, но уже более близком к среднему. У остальных 15 человек состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков – минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации", – отметил Никитин.

В субботу, 1 июня, на заводе "Кристалл" прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.

В результате взрывов произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву.

Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Были повреждены пять зданий завода. После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.

