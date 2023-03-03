В Театре Луны рассказали об актере, который мог участвовать в диверсии в Брянской области

Фото: телеграм-канал ''ШТАБ ТерО ДНР''

Художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов рассказал об актере Кирилле Канахине, который мог участвовать в диверсии в Брянской области, сообщает РИА Новости.

По словам Герасимова, правоохранительные органы не обращались в театр по поводу актера. Кроме того, худрук отметил, что Канахин ушел из театра давно, до прихода Герасимова.

"Поэтому я не могу охарактеризовать его, лет пять-шесть назад уволился", – рассказал художественный руководитель.

Художник по костюмам Анастасия Проханова подтвердила, что актера давно нет в театре. Она также отметила, что никогда близко не общалась с Канахиным.

Ситуацию с причастностью Канахина к теракту в Брянской области РИА Новости прокомментировала мать актера Валентина Павловна. Она рассказала, что некоторое время назад ее сын действительно уехал на Украину. Кроме того, на фото, опубликованном в Сети, человек очень похож на ее сына, сказала женщина. Однако она отметила,, что не уверена в этом.

Женщина также сказала, что не верит в то, что ее сын способен на предательство Родины.

В четверг, 2 марта, в село Любечане Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа, которая совершила обстрел движущегося автомобиля. В результате атаки погибли два человека, а также пострадал 10-летний ребенок, которому пришлось сделать операцию по извлечению пули.

На видеоконференции с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника" Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области. Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.

Позже стало известно, что в теракте принимали участие две диверсионно-разведывательные группы. По словам главы Нового Ропска Николая Самусева, информация о нападении была оперативно передана пограничникам, после чего силовики начали операцию по ликвидации диверсантов.

Согласно информации, которая распространилась в Сети, ответственность за нападение признали члены "Русского добровольческого корпуса". Сторонники организации – этнические русские, которые привлекают в группу эмигрантов из РФ, проживающих в странах ЕС или на Украине. Правозащитник Александр Ионов обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать вооруженное формирование "Русский добровольческий корпус", которое действует на стороне Украины, террористическим.

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

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