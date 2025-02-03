AP: спасатели начали поднимать из реки обломки рухнувшего в Вашингтоне самолета

Фото: AP Photo/U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon

Спасатели начали поднимать из воды обломки самолета, который ранее столкнулся с вертолетом в небе над Вашингтоном. Операция будет проводиться в течение трех дней, уточняется в материале Associated Press.

В операции принимают участие свыше 300 специалистов экстренных служб, две баржи ВМС и дайверы. Спасатели обязаны следовать протоколу: если найдено тело жертвы авиакатастрофы, обломки перестают перемещать, поскольку возвращение останков остается в приоритете, поясняется в статье.

По данным издания, уже удалось обнаружить и опознать 55 из 67 погибших.

Все обломки самолета и вертолета будут доставлены в ангар для изучения. Предварительный отчет о происшествии должен быть готов в течение 30 дней.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого лайнер упал в реку Потомак. На его борту были 64 человека, а в вертолете – трое военных.

По словам президента США Дональда Трампа, военный вертолет летел выше допустимого предела. Им управляла женщина-пилот с большим летным опытом.

Позже спасатели извлекли самописцы из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета.

