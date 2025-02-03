Замглавы администрации Дмитровского округа Подмосковья арестован по делу о взятке

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Тверской суд Москвы арестовал до 1 апреля замглавы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

По данным агентства, которое ссылается на источник, знакомый с ходом дела, Ионов частично признал вину. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, как утверждает ТАСС со ссылкой на документы, по этому делу также проходит начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Дмитровского городского округа Сергей Зыков, которому тоже вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Двух других сотрудников оператора рекламы – Дубкова С. В. и Оберчук С. Ю. – обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Следствие потребовало отправить под домашний арест Зыкова и Оберчук, а Дубкова – заключить под стражу.

По версии следствия, Ионов курировал муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления". Вместе с Зыковым и другими лицами из администрации Дмитровского городского округа они договорились с сотрудниками оператора рекламы за вознаграждение обеспечить победу на аукционе на установку рекламных конструкций.

В результате в техническое задание аукциона были внесены корректировки, согласно которым участие других операторов рекламы полностью исключалось. Для получения денег от заказчика злоумышленники нашли ИП с целью подписания фиктивного договора об оплате якобы оказанных услуг.

После этого на счет ИП были направлены 5 миллионов рублей. Из этой суммы 500 тысяч рублей уплачены в качестве налогов, а еще 150 тысяч рублей предприниматель взял себе. Затем Зыков передал Ионову 3 миллиона рублей, но этот процесс уже проходил в качестве оперативного эксперимента правоохранителей. Злоумышленники были задержаны.

Ранее по аналогичному обвинению была задержана замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье. Подозреваемая, являясь должностным лицом, получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ, несмотря на то что они так и не были выполнены. Отмечалось, что женщина получила не менее 325 тысяч рублей. Суд отправил ее под домашний арест.

