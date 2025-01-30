Бывший заместитель главы городского округа Серпухов задержан по делу о взятках

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Правоохранители задержали бывшего заместителя главы городского округа Серпухов, а также троих его сообщников по подозрению в коррупции, передает пресс-служба подмосковного следственного комитета.

Всех фигурантов подозревают в пяти эпизодах дачи взяток, получении ее и посредничестве, уточнили в ведомстве.

Следствие выяснило, что в период с 2023 по 2024 год обвиняемый, ранее состоявший в должностях заместителя и советника главы городского округа, систематически получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное принятие от них работ по заключенным контрактам с МБУ "Комбинат благоустройства" и общее покровительство при исполнении контрактов.

Общая сумма нелегально полученных средств составляет не менее пяти миллионов рублей. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее по аналогичному обвинению была задержана замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье. Подозреваемая, являясь должностным лицом, получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Отмечается, что женщина получила не менее 325 тысяч рублей. Позже суд отправил ее под домашний арест.