В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

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В японской префектуре Исикава произошло очередное землетрясение, его магнитуда составила 5,5. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Главное метеорологическое агентство Японии.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Небольшие толчки ощущались в городе Осака.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. Однако через некоторое время предупреждение о вероятности цунами отменили для всего западного побережья страны.

По последним данным, количество погибших в результате прошедшей в Японии серии землетрясений увеличилось до 62 человек. Еще более 100 человек получили травмы различной степени.