Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении курсируют с увеличенными интервалами, сообщается в микроблоге ЦППК в Twitter.

Причиной стал срыв стоп-крана от Одинцова в направлении Москвы. Движение вводится в график. Пассажирам принесли извинения за неудобства.

Утром 2 декабря стало известно, что несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следовали с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути. Уточнялось, что пешеход нарушил правила безопасного поведения и переходил железную дорогу в неположенном месте.

Пострадавшему помогли медики. Движение вскоре восстановили.