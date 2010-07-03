Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда на МЦД-2 "Курско-Рижский" и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба ЦППК в Twitter.

Небольшой сбой произошел в направлении Москвы со стороны Подольска. Причиной стало удерживание дверей пассажирами.

"Приносим извинения за доставленные неудобства и просим не препятствовать закрытию дверей", – отметили в Центральной ППК.

21 ноября запустили МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Их протяженность составляет 132 километра пути, пассажиры могут воспользоваться 57 станциями.

С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.

