Движение на МЦД-2 оперативно восстановили после сбоя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интервал движения поездов на МЦД-2 со стороны станции Нахабино в Москву оперативно восстановили после сбоя. Кроме того, график в штатном режиме заработал на Рижском направлении МЖД.

"На МЦД-2 и Рижском направлении оперативно восстановлен интервал движения", – информирует официальный Twitter-аккаунт АО "ЦППК".

В компании подчеркнули, что скоплений пассажиров не наблюдается. Сбой на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД произошел утром. В пресс-службе информировали об увеличении интервала следования поездов по техническим причинам

Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запустили 21 ноября. Протяженность диаметров составляет 52 и 80 километров соответственно.

Ранее новое программное обеспечение для оплаты начали тестировать на МЦД-2. Уточняется, что специалисты проверяют работу турникетов, валидаторов и билетных терминалов.