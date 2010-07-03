Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на МЦД-2 восстановлено после инцидента с пешеходом, сообщает пресс-служба АО "ЦППК".

Ранее сообщалось, что несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути. По информации оперативных служб, пешеход нарушил правила безопасного поведения и переходил железную дорогу в неположенном месте.

Пострадавшему оказывают помощь прибывшие на место инцидента медики.

Ранее в понедельник, 2 декабря, уже происходили инциденты с режимом движения на МЦД. Работу поездов на МЦД-2 со стороны станции Нахабино в Москву оперативно восстановили после сбоя. Кроме того, составы вернулись в график на Рижском направлении МЖД.

