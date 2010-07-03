Дежурные сотрудники помогли свыше 250 тысячам пассажирам МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 250 тысяч обращений от пассажиров поступило к сотрудникам столичного метро, которые дежурят на станциях МЦД-1 и МЦД-2 и пересадочных станциях метро со дня запуска диаметров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

Чаще всего за помощью к дежурным обращаются те, кто не может найти выход к нужной платформе в метро или, наоборот, ищет нужную платформу для посадки на ж/д станции, отметили в пресс-службе. Также пассажиры интересуются, как перекодировать карту "Тройка".

Дежурные сотрудники располагаются у входов на пересадочные станции метро и станции МЦД, в кассовых зонах и в зоне турникетов, а также на ж/д платформах. Узнать их помогут ярко-красные жилеты с логотипом МЦД, а также красные повязки на рукавах.

Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" пустили 21 ноября. Протяженность диаметров составляет 52 и 80 километров соответственно.

По 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный – пассажиру необходимо заплатить только за пересадку на метро.