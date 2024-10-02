Экс-замглавы МО РФ Булгаков стал свидетелем по делу о поставке некачественных сухпайков

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков стал свидетелем по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что на допросе, прошедшем в августе этого года, следователей интересовало, был ли Булгаков знаком с предпринимателем Игорем Котельниковым, который обвинялся по делу о сухпайках.

В свою очередь, один из фигурантов по данному делу дал показания против самого Булгакова.

"Он указал следователям, что Булгаков может располагать сведениями, имеющими значение для дела. Но после первого допроса бывшего замминистра более никакого интереса у следователей, которые ведут дело о сухпайках, Булгаков не вызывал", – поделился собеседник агентства.

Булгаков был задержан по делу о коррупции 26 июля. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Топ-менеджерам этого предприятия, Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 ("Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой") УК РФ.

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене, которые впоследствии были признаны экспертизой запрещенными к использованию.