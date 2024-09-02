Пострадавшие при обстрелах Белгорода дети доставлены в московскую больницу

Фото: телеграм-канал "Минздрав России"

Трое детей, которые пострадали при обстрелах Белгорода, доставлены в детскую клиническую больницу Минздрава РФ, пишет ведомство в своем телеграм-канале.

По данным министерства, мальчики в возрасте двух и семи лет были транспортированы бортом санавиации 2 сентября и сразу же определены в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России. Дети получили тяжелые минно-взрывные травмы с поражением органов брюшной полости и конечностей при обстреле Белгорода 1 сентября.

Еще один ребенок был доставлен бригадой скорой помощи территориального центра медицины катастроф в РДКБ Минздрава России 1-го числа. 14-летний мальчик попал под обстрел 30 августа, он получил сильную минно-взрывную травму ног. В ближайшее время ему проведут операцию.

В Минздраве заявили, что состояние детей при поступлении оценивалось как стабильно тяжелое из-за обширных травм и пребывания в послеоперационном периоде. Сейчас они находятся под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии, уточнил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава РФ Дмитрий Прометной.

Детям проведут комплексное обследование, после которого врачи определят тактику дальнейшего лечения, в том числе хирургического.

В свою очередь, в белогородских больницах на стационарном лечении с 30 августа остаются 44 пострадавших, в том числе 6 детей. Из числа пострадавших 6 находятся в тяжелом состоянии, подчеркнули в министерстве. Все они получают медпомощь в полном объеме, а также телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

30 августа украинские войска атаковали Белгородскую область, применив кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". До приезда скорой помощи погибли пять человек, еще 46 получили ранения.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

1 сентября средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно установлено, что ранения получили восемь человек, включая двоих детей.

2-го числа система ПВО вновь сработала над Белгородом и Белгородским районом. В Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.