ТАСС: спасательные работы на месте обрушившегося дома в Нижнем Тагиле завершены

Фото: МЧС России

Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Завершены поисково-спасательные работы. Людей под завалами больше нет", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в результате случившегося погибли пять детей.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

В результате трагедии погибли в общей сложности 10 человек. При этом в больницах остаются 11 пострадавших, состояние 5 из которых, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

