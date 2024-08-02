ТАСС: спасательные работы на месте обрушившегося дома в Нижнем Тагиле завершены

02 августа, 22:35Происшествия
Фото: МЧС России
Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Завершены поисково-спасательные работы. Людей под завалами больше нет", – говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, в результате случившегося погибли пять детей.
Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.
В результате трагедии погибли в общей сложности 10 человек. При этом в больницах остаются 11 пострадавших, состояние 5 из которых, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.
По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома