Военные ДНР сообщили о перехвате украинского ударного беспилотника

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) объявили о перехвате ударного беспилотника украинских силовиков. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Террикон – М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", – рассказали в Народной милиции ДНР.

По данным военных, летательный аппарат переделали кустарным способом. Запущен он якобы был с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

В Народной милиции ДНР также отметили, что в момент падения беспилотник сбросил некое взрывное устройство. Предположительно, речь идет об осколочной гранате ВОГ-17.

В апреле 2021 года советник украинской делегации Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев не пойдет на переговоры с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эксперт подчеркнул, что данная позиция является принципиальной.