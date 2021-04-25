Экс-главу МИД Украины напугало предложение России по Донбассу

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за инициативы Москвы провести встречу Нормандской четверки на территории Донбасса. Заявление он сделал на своей странице в Facebook.

По словам политика, подобное мероприятие легализовало бы получение жителями Донбасса российских паспортов. Климкин назвал этот процесс бессмысленным.

Он отметил, что Украине, США и желательно Западу стоит обсудить новую стратегию в связи со сложившейся ситуацией.

"Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", – написал Климкин.

Ранее Россия предложила Германии и Франции провести до 27 апреля совместное обсуждение вопросов перемирия на Донбассе с участием представителей Киева, ДНР и ЛНР. Уточнялось, что эти переговоры могли бы пройти непосредственно в зоне конфликта на Донбассе.

