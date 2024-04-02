Более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили матпомощь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент труда и соцзащиты населения Москвы.

"Москва продолжает осуществлять выплаты пострадавшим и семьям погибших в теракте 22 марта. На сегодняшний день обратились 417 человек, получил выплаты 221 человек", – заявили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что матпомощь получили 168 москвичей, 49 жителей российских регионов, а также четыре гражданина других стран – Республика Конго и Белоруссия.

С необходимой информацией жители Москвы и других регионов могут ознакомиться в единой справочной службе департамента труда и социальной защиты населения по телефону +7 (495) 870-44-44. Подача заявлений осуществляется ежедневно по адресу улица Краснопрудная, дом 13.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал – 551.

В настоящее время арестованы 10 человек: четверо исполнителей теракта, трое пособников террористов, сдавший преступникам квартиру, обвиняемый в финансировании напавших на "Крокус" и перечисливший средства для обеспечения проживания исполнителей. В общей сложности спецслужбы задержаны 11 человек.