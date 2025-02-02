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02 февраля, 10:36

Происшествия

"Роснано" заявило о взаимодействии с силовиками в расследовании злоупотреблений

Фото: ТАСС/ЕРА/YURI KOCHETKOV

"Роснано" активно сотрудничает с правоохранителями в расследовании злоупотреблений, допущенных прежним руководством компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям АО "Роснано" Евгения Фролова.

"Компания активно взаимодействует с правоохранительными органами, а также предпринимает своевременные меры по недопущению нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности", – подчеркнул директор "Роснано".

При этом Фролов отметил, что на данный момент он не может комментировать расследование уголовного дела. Также, по его словам, происходящее является "следствием выявленных в рамках антикризисной программы "Роснано" искажений фактов финансово-хозяйственной деятельности".

"Умышленное искажение отчетности поставило новое руководство компании в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами", – добавил Фролов.

Он подчеркнул, что компания погасила основную часть своего исторического долга за счет собственных средств, которые были получены от роста портфеля на 30%.

О задержании сотрудников "Роснано" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями стало известно 31 января. Так, под стражу взяли бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора "Роснано" Бориса Подольского, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марину Касенкову и управляющего директора по финансам Артура Галстяна.

По версии следствия, в 2017 году они для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности компании предоставили акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано". Это позволило привлечь дополнительное финансирование в размере более 43 миллиардов рублей.

В Кремле комментировать их задержание отказались. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков аргументировал это тем, что следственные действия по данному делу еще не завершены.

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