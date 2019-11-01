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Происшествия

09:45 (обновлено 01.11.2019 10:06)

Склад с древесиной загорелся в Чехове

происшествия пожар

Фото: соцсети

Ангар загорелся в городском округе Чехов на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Утром 1 ноября поступила информация о возгорании в городском округе Чехов. Пожар происходит в ангаре на улице Комсомольской, владении 3," – сообщили агентству. Также стало известно, что внутри помещения расположен цех по обработке древесины.

"Объявлен второй уровень сложности пожара. Информация о пострадавших и погибших не поступала", – отметили в ведомстве. К ликвидации ЧП привлечены 50 человек и 12 единиц техники.

Утром в пятницу пожар произошел в здании автосервиса в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал, но крыша одноэтажного строения рухнула.

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