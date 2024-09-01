ABC News: двухмоторный самолет упал на дом в США, 3 человека пропали без вести

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Двухмоторный самолет упал на жилой район в штате Орегон в США. Три человека числятся пропавшими без вести после произошедшего, передает ABC News со ссылкой на местные власти.

Как отмечается в материале, самолет врезался сначала в опору линии электропередачи, а после – в жилой дом. В результате произошел пожар, который распространился на четыре строения.

Согласно данным телеканала, по словам начальника пожарной охраны города Грешам Скотта Льюиса, на борту самолета находились два человека. Пропавшим числится также один из жильцов дома. По информации СМИ, несколько семей были переселены в результате инцидента.

16 августа двухместный самолет Fouga Magister потерпел крушение во время авиашоу на юго-востоке Франции. Пилот не смог покинуть самолет, который упал в воду, позже его тело нашли спасатели.

В Бразилии в начале августа потерпел крушение пассажирский самолет, вмещающий 68 человек. Воздушное судно упало на один из жилых районов города Виньеду, никто из находившихся на борту самолета не выжил.