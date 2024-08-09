Никто не выжил при падении самолета в Бразилии

Фото: телеграм-канал SHOT

Никто из находившихся на борту самолета, который упал в Бразилии, не выжил. Об этом сообщила префектура города Виньеду, пишет портал G1.

Самолет вылетел из Каскавела в штате Парана в направлении Гуарульюса в Сан-Паулу. Затем воздушное судно упало на один из жилых районов города Виньеду, на земле никто не пострадал. Причины падения неизвестны.

На борту было 58 пассажиров и четыре члена экипажа, говорится в сообщении. Портал со ссылкой на министерство безопасности города Виньеду отмечает, что самолет принадлежал авиакомпании Voepass.

На опубликованных ранее видео было видно, как воздушное судно кружится вокруг своей оси и потом падает. Следом на кадрах виден густой дым, который поднимается над землей. По информации журналистов, речь идет о самолете модели ATR 72.

