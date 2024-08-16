BFM TV: самолет Fouga Magister разбился на юге Франции

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Двухместный самолет Fouga Magister потерпел крушение во время авиашоу на юго-востоке Франции, сообщил телеканал BFM TV.

По данным СМИ, инцидент произошел в коммуне Ле-Лаванду. Самолет упал в воду. К месту произошедшего направились пожарно-спасательная служба и морская жандармерия.

Накануне бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение на территории Иркутской области. Во время ЧП экипаж успел катапультироваться. После случившегося всех четверых пилотов удалось обнаружить живыми. Они были госпитализированы с разными травмами. Однако позже один из пилотов скончался. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.