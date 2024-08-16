16 августа, 04:03Происшествия
Один из пилотов упавшего в Иркутской области самолета Ту-22М3 скончался
Фото: телеграм-канал Baza
Один из пилотов потерпевшего крушение самолета Ту-22М3 в Черемховском районе Иркутской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, ссылаясь на данные органов военного командования Минобороны РФ.
У остальных пилотов наблюдаются травмы различной степени тяжести. Всех их доставили в больницу.
"Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата", – написал Кобзев.
Он добавил, что специалистам предстоит определить точную причину крушения самолета.
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение на территории Иркутской области вечером 15 августа. По данным Минобороны, экипаж успел катапультироваться. Инцидент произошел, когда самолет выполнял плановый полет. Предварительно, к аварии привела техническая неисправность.
Позже специалисты обнаружили всех четырех пилотов самолета. По информации местных властей, самолет упал в безлюдной местности, обошлось без разрушений.
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